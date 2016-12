Ecco i 14 artisti di "Italia Loves Emilia"

foto Ufficio stampa Correlati TUTTO SUL MEGA EVENTO

Nei giorni immediatamente successivi agli eventi sismici che a maggio hanno colpito la popolazione dell'Emilia Romagna, 14 big della musica italiana hanno deciso di dare il loro sostegno con un grande e significativo concerto "Italia Loves Emilia" che si svolgerà il 22 settembre al Campovolo di Reggio Emilia. Antonacci, Baglioni, Elisa, Ferro, Giorgia, Lorenzo Jovanotti, Ligabue, Litfiba, Fiorella Mannoia, Negramaro, Nomadi, Laura Pausini, Zero e Zucchero, questi i grandi artisti che hanno deciso di esprimere solidarietà alla popolazione colpita dal sisma e di aiutare la raccolta dei fondi per la ricostruzione.

"Campovolo sarà far vivere la musica di noi tutti al fine di non far sentire ulteriormente soli coloro che vivono ancora senza una casa e senza un lavoro... elementi fondamentali per la dignità di ogni persona..." - Biagio Antonacci



"Spero che questo sia il primo passo di un percorso di progetti per i quali noi tutti, uomini e donne di buona volontà, ci mettiamo stabilmente a disposizione, con spirito di servizio, costanza e coerenza di intenti. Il nostro è un mestiere e un esercizio nobile e attraverso questi fatti acquista valore e senso" - Claudio Baglioni



"Mi onora far parte di questo cast eccezionale. “Italia Loves Emilia” è una manifestazione di solidarietà importante e la sua bellezza deriva dal fatto che è spontanea e fatta con il cuore. Vedo la musica come una forma di comunicazione potente, è spirituale, è aria che si muove inafferrabile. Allo stesso tempo, però, riesce a dare tantissimo. Se non c’è se ne sente fortemente la mancanza, ma se c’è, la sua presenza porta un’energia capace di muovere montagne. La musica è una cosa produttiva e spero che il 22 settembre se ne senta molto la presenza: qualcosa di vivo che dia forza di vivere, vigore, potenza, ed anche delle ore di divertimento a quanti si trovano ancora in situazione disagiate" - Elisa



"Come cittadino innanzitutto e come artista italiano poi, penso sia mio dovere morale supportare le popolazioni terremotate in Emilia. E' giusto utilizzare la fama e l'esposizione, delle quali godiamo i privilegi, non solo a vantaggio nostro. E' un onore poter partecipare al concerto del 22 settembre e sono orgoglioso di poter testimoniare tanta unione, passione e gioia da parte di un gruppo così folto ed eterogeneo di artisti di musica italiana. Mi auguro che gli italiani non perdano l'occasione di dimostrare il loro buon cuore, accorrendo numerosi" - Tiziano Ferro



"Non ci sono molte parole da dire ma fatti da fare per questo magnifico popolo dell'Emilia Romagna che tanto ha sempre dato e che stavolta necessita e merita tutto l'aiuto che, anche con la musica, si può dare" - Giorgia



"E' nato tutto in modo molte semplice e senza doversi dire troppe parole. Ho sentito Luciano dopo il terremoto per sapere come stava e mi sono reso disponibile nel caso ci fosse stato bisogno. Dopo qualche giorno Claudio Maioli mi ha detto che pensavano a questo grande progetto e mi ha chiesto se mi andava di farne parte. Ho detto ci sono senza neanche sapere chi erano gli altri, mi sono fidato di un team che conosco da anni e che ha sempre e solo dimostrato di saper fare molto bene quello che fa in ogni occasione. Credo nella forza che ha la musica nel segnare i passaggi della vita individuale e collettiva. Sono onorato di far parte di un cast così incredibile, che non si è mai visto riunito sullo stesso palco. Credo che potrà uscire un concerto che è anche un tributo a una delle terre più musicali d'Italia" - Lorenzo Jovanotti



