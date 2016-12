Ai parenti l'eredità di Lucio Dalla

foto LaPresse Correlati L'ULTIMO SALUTO A LUCIO

LA MORTE DI DALLA 08:27 - I rumor si sono rincorsi subito dopo la scomparsa, e adesso arriva la conferma ufficiale: Lucio Dalla non ha lasciato nessun testamento. Così i cinque eredi (tutti parenti) hanno accettato di condividere l'eredità lasciata dal cantautore bolognese scomparso il primo marzo. Lo si è appreso a margine della curatela (che cessa) dei beni da parte del commercialista Massimo Gambini. Non si sa ancora se gli eredi faranno una Fondazione. - I rumor si sono rincorsi subito dopo la scomparsa, e adesso arriva la conferma ufficiale:non ha lasciato nessun testamento. Così i cinque eredi (tutti parenti) hanno accettato di condividere l'eredità lasciata dal cantautore bolognese scomparso il primo marzo. Lo si è appreso a margine della curatela (che cessa) dei beni da parte del commercialista Massimo Gambini. Non si sa ancora se gli eredi faranno una Fondazione.

Per ora è rimasto escluso il compagno Marco Alemanno, a spartirsi il tesoro lasciato dal cantautore saranno infatti cinque cugini che entrano quindi in possesso di abitazioni e diritti d´autore, società e royalties. Un'eredità ancora tutta da inventariare che sicuramente prevede la grande casa nel centro di Bologna, quella delle Isole Tremiti e di Milo.



E ancora i diritti di autore della Siae, le royalties sui dischi oltre ai diritti di immagine e a due società di Dalla. La procedura adesso prevede che i parenti entrino in possesso dell'eredità e solo dopo - se vorranno - potranno costituire la famosa Fondazione alla quale il cantautore stava lavorando da tempo.