Mariah Carey di nuovo sposa a Parigi

Una cerimonia intima, che si è tenuta dopo una cena romantica. Mariah Carey e Nick Cannon hanno rinnovato i voti matrimoniali sotto la torre Eiffel a Parigi, entrambi vestiti di bianco. Mariah, 42 anni, e Nick, 31, si sono spostati alle Bahamas nel 2008, dopo pochi mesi che stavano insieme. La coppia ha due gemellini di un anno, un maschio e una femminina, Moroccan e Monroe.

A gennaio il marito della cantante e attrice è stato ricoverato per un'infiammazione ai reni e ha interrotto il suo show radiofonico di New York per curarsi. Recentemente Cannon ha detto che avrebbe documentato la ripresa dalla malattia sul suo sito web in uno show, chiamato "Ncredible Health Hustle".