Madonna World Tour 2012 a Milano e Firenze

Il tour comprenderà spettacoli in palazzetti, stadi e location all’aperto speciali come il the Plains of Abraham in Quebec, e un ritorno in località di Sud America e Australia in cui Madonna non si esibisce da 20 anni.Il primo dei 26 spettacoli in Nord America è programmato per il 28 agosto a Philadelphia; il calendario nordamericano comprende inoltre uno show allo Yankee Stadium di New York il 6 settembre e uno allo Staples Center di Los Angeles il 20 ottobre. La prevendita inizierà il 10 febbraio per Tel Aviv e Regno Unito, e il 13 febbraio per le date nordamericane. I biglietti per le date in Nord America saranno disponibili su Ticketmaster.com e LiveNation.comL’annuncio del tour mondiale 2012 avviene in una settimana importante per Madonna, con la scintillante performance durante l’intervallo del Bridgestone Super Bowl e la pubblicazione del suo nuovo singolo,”, che anticipa l’uscita del suo nuovo album MDNA, su etichetta Live Nation Entertainment / Universal Music, per il prossimo 26 marzo. MDNA è già al numero uno della classifica iTunes in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Canada, Italia, Svizzera e Olanda. Il video del singolo, che vede la partecipazione di Nicki Minaj e MIA, è stato trasmesso in anteprima assoluta in una puntata di American Idol. Madonna ha recentemente diretto la regia del film “W.E.”, premiato ai Golden Globe.Il brano “Masterpiece” realizzato per il film “W.E.” della Weinstein Company, e l’intera colonna sonora “W.E. Music From The Motion Picture” sono stati pubblicati in digitale per Universal Music. La pubblicazione fisica il 14 febbraio negli Stati Uniti e il 21 febbraio in Italia“I risultati di Madonna come artista e performer di altissimo livello parlano da soli. Il suo talento e la sua creatività migliorano ad ogni tour, e il tour del 2012 non farà eccezioni. Siamo entusiasti di averla nuovamente in tour, e sappiamo che i suoi fan provano lo stesso”, ha commentato Arthur Fogel, CEO di Live Nation Entertainment Global Touring e promoter del tour di Madonna.Icon è il fan club ufficiale di Madonna. I membri Lifetime Legacy di Icon avranno accesso esclusivo a biglietti e pacchetti VIP, a partire dal 7 febbraio. I fan registrati su Icon avranno la possibilità di acquistare un “Icon Live Pass”, che dà l’accesso non solo alla prevendita di biglietti e pacchetti VIP ma anche ad un forum dedicato al tour e un esclusivo gadget del tour. Registrati gratuitamente ad Icon su Madonna.com. I biglietti per i due concerti italiani di Madonna (14 giugno Milano e 16 giugno Firenze) saranno in vendita, in esclusiva per gli iscritti al Fan Club ufficiale, dalle 10 di martedì 7 febbraio alle 15 di giovedì 9 febbraio. Per tutti i possessori di carta American Express saranno disponibili a partire dalle 9 di giovedì 9 febbraio fino alle 15 di venerdì 10 febbraio tramite il sito www.ticketone.it/americanexpress. Per gli iscritti a My Live Nation www.livenation.it saranno disponibili a partire dalle 10:00 di giovedì 9 febbraio fino alle 15:00 di venerdì 10 febbraio. La vendita generale partirà alle 9 di lunedì 13 febbraio sul sito www.ticketone.it e in tutte le prevendite autorizzate.Prato A 85 euro + prevenditaPrato B 75 euro + prevendita1 anello rosso numerato 155 euro + prevendita2 anello rosso numerato 120 euro + prevendita1 anello verde numerato 90 euro + prevendita1 anello blu numerato 90 euro + prevendita2 anello verde numerato 75 euro + prevendita2 anello blu numerato 75 euro + prevendita3 anello rosso numerato 60 euro + prevendita3 anello verde numerato 45 euro + prevendita3 anello blu numerato 45 euro + prevenditaPrato A 80 euro + prevenditaPrato B70 euro + prevenditaTribuna coperta numerata 155 euro + prevenditaTribuna Maratona numerata 120 euro + prevenditaCurva Fiesole non numerata 45 euro + prevendita