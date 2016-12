Madonna al Super Bowl, la regina è tornata

- La regina è tornata. E per rimarcarlosi è presentata all'attesissimo show in occasione del Super Bowl (vinto dai Giants sui New Englad Patrios per 21-17) vestita da. Un'esibizione sfarzosa durante la quale ha presentato il nuovo singolo "'". Non sono mancate le polemiche per ilesibito in mondovisione durante la canzone da, una delle ospiti che duetta con Madonna durante il brano.

Non siamo certo ai livelli del famoso capezzolo "sfuggito" a, ma certo è che il Super Bowl è sempre l'occasione per una qualche forma di scandalo, più o meno grande. Anche perché, il dito medio lo ha accompagnato alla frase "i don't give a shit" ("non me ne frega un ca...). Il tutto sfuggito al sistema di censura della NBC. Ed è scattata la bufera.Ma questo non è stato l'unico motivo di polemica attorno all'esibizione di Madonna. A parte il gusto kitsch di costumi e coregorafie (con lei in stile Cleopatra contornata da centurioni...), come aveva predetto Elton John la popstar ha fatto massicciamente ricorso al playback, o almeno così molti sospettano, come testimoniato dal diluvio di messaggi su Twitter che l'accusavano in tal senso. Oltretutto durante l'esecuzione di "Music" Madonna ha anche rischiato di fare un bel capitombolo in mondovisione. Scampato il pericolo è però riuscita ad arrivare in fondo alla grande, grazie anche all'interessante duetto consu "Like A Prayer".Insomma, un po' di ruggine era il minimo che ci si potesse aspettare dopo tanta assenza dalle scene. E in fondo, anche a 53 anni con una così lunga carriera alle spalle, persino le regine riescono ancora ad emozionarsi...