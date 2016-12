Madonna nervosa per il live al Super Bowl

foto Ufficio stampa Correlati SUL RED CARPET PER "W.E." 11:38 - C'è grande attesa per la performance di Madonna al Super Bowl del 5 febbraio. "Sono nervosa in un modo che non avete nemmeno idea", ha commentato alla Cnn l'artista che canterà "Give Me All Your Luvin", primo estratto dal nuovo album in studio, "MDNA" che uscirà il 26 marzo. Ad innervosire la cantante ci pensa Elton John: "Sincronizzi bene le labbra per il playback". Pubblicata in Rete la coloratissima copertina della versione deluxe del disco. - C'è grande attesa per la performance dial Super Bowl del 5 febbraio. "Sono nervosa in un modo che non avete nemmeno idea", ha commentato alla Cnn l'artista che canterà "", primo estratto dal nuovo album in studio, "" che uscirà il 26 marzo. Ad innervosire la cantante ci pensa: "Sincronizzi bene le labbra per il playback". Pubblicata in Rete la coloratissima copertina della

"Sono nervosa perché si tratta del Super Bowl, ovvero la cosa più sacra che esista in America - ha ribadito la popstar - La mia performance sarà qualcosa a metà strada tra uno show e un rito in chiesa: farò un sermone a milioni di persone e che avrà un grandissimo impatto". Nell'intervallo del Super Bowl, la signora Ciccone dovrebbe cantare, oltre al nuovo singolo, presentato in anteprima mondiale venerdì, dove sarà accompagnata sul palco da Nicki Minaj e M.I.A., altre quattro hit del suo repertorio.



D'altronde, già nei giorni scorsi Madonna, nonostante l'ironica promessa di non mostrare alcun capezzolo come era accaduto a Janet Jackson nel corso della sua esibizione, ha rivelato l'ansia di ritrovarsi al centro della scena a Indianapolis: per questo motivo starebbe freneticamente provando da più di due settimane ed essere pronta per domenica. Il pensiero di commettere errori o sbagliare i passi mentre balla davanti a 160 milioni di persone la terrorizza: "E' una pressione fortissima: devo dar vita al più grande show sulla Terra proprio nel bel mezzo del piu' grande show sulla Terra".



Intanto, mentre la regina del pop prepara in grande stile il suo ritorno, Elton John, nel corso del programma tv della Abc, "Good Morning America", ha riacceso una vecchia diatriba, punzecchiando Madonna sulle sue esibizioni in playback. Alla domanda su quale consiglio darebbe alla rivale, Elton John ha detto: "Si assicuri che il 'lip sync' sia buono...". Il musicista britannico, che ha ammesso di non aspettarsi un'esibizione live di Madonna nel mini concerto di domenica, ha aggiunto: "A dire il vero di playback decenti non ne ho mai visti. Mai. Deve esibirsi live, ma non penso che ci riesca". La frecciatina lanciata alla rivale non è l'unica rivolta in questo periodo alla cantante statunitense.



Nei giorni scorsi proprio David Furnish, il regista canadese compagno civile di Elton John, ha criticato la consegna del Golden Globe a Madonna per la miglior canzone originale, "Masterpiece", per il film "W.E.", di cui la Ciccone è regista: "Il premio mostra come questo genere di riconoscimenti non abbia nulla a che fare col merito - ha ironizzato Furnish - E poi il discorso di ringraziamento di Madonna era al limite dell'imbarazzante, oltre che davvero narcisistico". Salvo poi timidamente ritrattare e chiedere scusa: "Devo dire che Madonna è una grande artista".