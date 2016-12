Fellatio sulla locandina, Francia sotto shock

foto Ufficio stampa Correlati MANIFESTI NEL MIRINO 10:11 - Una donna in ginocchio, in una posizione inequivocabile, campeggia ai piedi di un elegantissimo Jean Dujardin che parla al telefono e nel frattempo la tiene sott'occhio. E' scandalo in Francia per la locandina-shock de "Les infideles", il film a episodi sull'infedeltà maschile secondo sette registi tra cui Jean Dujardin, Gilles Lellouche e Emmanuelle Bercot che uscirà il 29 febbraio. Dai giornali a Twitter, per tutti è "volgare". - Unain, in una, campeggia ai piedi di un elegantissimoche parla al telefono e nel frattempo la tiene sott'occhio. E' scandalo in Francia per lade "", il film a episodi sull'secondo sette registi tra cuiche uscirà il 29 febbraio. Dai giornali a, per tutti è "".

Dujardin, protagonista del manifesto, è stato nominato agli Oscar come miglior attore per "The Artist". E per il quotidiano "Le Parisien" la polemica potrebbe nuocergli, perché "rischia di non piacere ai votanti dell'accademia degli Oscar che rappresentano l'industria cinematografica", visto che l'America non scherza con questo tipo di immagini spinte.



D'altronde in Francia ha sollevato un polverone ed è stato bollato come "volgare", "degradante per le donne" e "banale". Il sito internet di France Television ha persino lanciato un sondaggio in cui chiede se "Questa locandina è scioccante?". Dura anche la reazione dell'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria (Arpp) che ha descritto la locandina come "offensiva della dignità umana" e ha chiesto di ritirarla.



Non è la prima volta che un manifesto desta scandalo. In passato venne censurato un Michael Douglas che sollevava la gonna di Demi Moore scoprendone la coscia in "Disclosure". Senza dimenticare "Larry Flint" in cui un uomo nudo coperto solo dalla bandiera americana veniva simbolicamente crocifisso sul pube di una donna e "Amen", creato da Oliviero Toscani che si era divertito a trasformare una croce cattolica nella svastica nazista. Ma, in fondo, nel bene o nel male, l'importante è che se ne parli.