Biagio Antonacci si svela in uno speciale

foto Ufficio stampa 10:45 - Immagini esclusive, atmosfere dal backstage. Per la prima volta Biagio Antonacci propone un documentario girato a maggio all'Arena di Verona ("Biagio in Arena - Verona 2011"), frammentato in quattro parti, che sarà visibile in esclusiva sul suo sito ufficiale (www.biagioantonacci.it) dal 9 gennaio. Per poi essere divulgato, a distanza di soli due giorni, attraverso la pagina ufficiale di Facebook. - Immagini esclusive, atmosfere dal backstage. Per la prima voltapropone un documentario girato a maggio all'di(""), frammentato in quattro parti, che sarà visibile in esclusiva sul suo) dal 9 gennaio. Per poi essere divulgato, a distanza di soli due giorni, attraverso la pagina ufficiale di

Il 2012 per Antonacci sarà un anno all'insegna di un nuovo album che uscirà la prossima primavera e di un nuovo attesissimo tour che partirà dalla città di Bari il prossimo 5 Maggio.



Anche per questo motivo il cantautore ha deciso di proporre a febbario - sempre in anteprima al suo pubblico e sempre visibile unicamente sui social network di quest'ultimo - un ulteriore video di qualche minuto che lo ritrae negli studi di registrazione alle prese con le sessioni di preparazione del nuovo attesissimo disco.