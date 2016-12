Arnold Schwarzenegger di nuovo nei panni di Conan il barbaro

"The Legend of Conan" , il film che vedrà Arnold Schwarzenegger vestire nuovamente i panni di Conan il barbaro , non sarà un reboot, ma un vero e proprio sequel. Lo ha annunciato il produttore e co-sceneggiatore, Chris Morgan, spiegando che la pellicola racconterà le vicende del guerriero 30 anni dopo quelle narrate nel film originale del 1982. "Sono entusiasta di lavorare a questo progetto", ha detto Schwarzenegger. Le riprese inizieranno in autunno.

"E' bello essere chiamato a ricoprire questo ruolo a 67 anni - ha detto l'ex governatore della California al sito The Arnold Fans – Spero che il film arrivi presto".



Chris Morgan ha spiegato che la trama non ha nulla a che fare con il primo sequel (Conan il distruttore, del 1987) né con Conan, il film di Jason Momoa del 2011. Il co-sceneggiatore ha aggiunto che saranno ripresi almeno altri tre personaggi del primo film. A confermare lo stretto legame con la pellicola diretta da John Milius, ci ha pensato anche l'altro produttore di The Legend of Conan, Fredrik Malmberg: "Vogliamo fare un film che sia degno successore dell'originale, che era abbastanza brutale".



Conan il barbaro non è l'unico personaggio che Arnold Schwarzenegger si appresta a reinterpretare. L'attore arriverà presto al cinema con il quinto capitolo di Terminator, Terminator Genisys, che arriverà nelle sale italiane il 9 luglio. Conan il barbaro segnò una svolta nella carriera cinematografica di "Schwarzy", regalandogli notorietà globale.