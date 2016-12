Arisa, un'inedita vena sexy nel nuovo video "Una notte ancora"

Per la regia di Michele Piazza, il video, nato da un’idea della stessa Arisa , vede la cantante in un’inedita veste sensuale e intima: è protagonista di un gioco di coppia con il suo partner, a volte è dolce, a volte sexy, a volte divertente, narrato con la nobile melodia che canta un amore da costruire. “Una notte ancora” è scritta dalla stessa Rosalba ed è contenuta nel suo ultimo album di inediti “Guardano il cielo” .

In tutto l’album Arisa riesce a cantare con il suo straordinario talento vocale ed espressivo, emozionando su temi che spaziano dall’amore al dolore; dalla passione alla speranza e l’Universo. Cantante, autrice, attrice, scrittrice, personaggio televisivo: il percorso artistico di Arisa è molteplice ma sempre illuminato dal talento, dalla purezza, dalla passione e dalla ricerca di armonia. La sua è indubbiamente una delle più belle voci italiane, sempre capace di emozionare e raccontare le passioni oltre a trasformarsi in ogni brano.

La cantante è attualmente in tour. Tra le prossime date, sarà il 31 luglio a Colle Di Gilba/Pian Pilun per I Suoni dal Monviso Sanfront e il 3 agosto si esibirà a Roma presso Villa Ada.