Sul palco degli American Music Awards 2014 hanno brillato le stelle di Taylor Swift e Beyoncé, ma sul red carpet è stata Bleona la regina indiscussa. Curve da capogiro e atteggiamento sfrontato per l'artista albanese, che ha oscurato le colleghe pià famose sfilando solo in perizoma e tacchi alti. A completare l'outfit un abito di rete nera, per rendere il nude-look ancora più sexy e intrigante.