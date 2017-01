Alejandro Sanz duetta con Zucchero e incanta Madrid

Per aggiudicarsi un posto in prima fila, le ragazze hanno passato giorni e notti fuori dal Barclaycard Center di Madrid . Alejandro Sanz ha registrato il sold out nella prima tappa del tour che toccherà anche Barcellona, ​​Malaga, Siviglia e Granada. Ma l'artista pop più influenti e acclamato del mondo latino ha regalato anche una sorpresa. Un duetto live con Zucchero , con il quale ha inciso " Un zombie a la intemperie ", primo singolo del nuovo album " Sirope ", che uscirà in Italia il 25 settembre.

Un brano che ha già scalato tutte le classifiche spagnole e con Fornaciari regala nuove emozioni. Zucchero ha infatti adattato il testo in italiano, siglando così un incontro importante. Non solo professionale. Perché i due artisti si stimano e sono legati da una profonda amicizia.



"Ho sempre invidiato tutti quegli artisti come Manà e molti altri che hanno avuto l'opportunità di collaborare con Zucchero. Io ancora non avevo registrato niente con lui e finalmente ce l'abbiamo fatta! L''Italia è un paese che mi incanta", ha detto Sanz.



Alejandro è uno degli artisti più apprezzati nel panorama della musica latina: ha ottenuto il maggior numero di Latin Grammy (17) e di Grammy Awards (3), con oltre 23 milioni di album venduti nel mondo. Non solo. A breve comincerà anche una nuova avventura televisiva nei panni del coach del nuovo talent latino ideato da Simon Cowell "La Banda". Al suo fianco ci saranno Ricky Martin e Laura Pausini. L'Italia era nel suo destino.