14 aprile 2015 Addio a Percy Sledge, indimenticabile voce di "When a man loves a woman" Il cantante soul e R&B, che trovò il successo grazie alla ballad del 1966, si è spento a 73 anni nella sua casa di Baton Rouge in Lousiana Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:24 - Il mondo della musica piange Percy Sledge. Il cantante soul e R&B, voce di "When a man loves a woman", successo del 1966 che lo rese celebre in tutto il mondo, è scomparso all'età di 73 anni. Sledge si è spento nella sua casa di Baton Rouge, in Louisiana, dopo aver combattuto il cancro a lungo e invano. Nel gennaio del 2014 si era sottoposto a un intervento al fegato che non ha però sconfitto la malattia.

Nato a Leighton, in Alabama, il 25 novembre del 1941, Percy Sledge da giovane aveva lavorato prima nelle piantagioni di cotone della sua città, poi, all'inizio degli Anni Sessanta, nell'ospedale della vicina Sheffield come infermiere. Fu proprio un paziente a notare le sue doti e a segnalarlo al produttore Quin Ivy. Sledge firmò il suo primo contratto con la Atlantic Records poco dopo e nel 1966 pubblicò When a man loves a woman, il suo primo singolo, di cui ricorre il 49mo anniversario proprio questa settimana. La canzone, che ancora oggi resta la sua più grande hit, ottenne uno straordinario successo in tutto il mondo, conquistando le primissime posizioni nelle classifiche e arrivando al numero uno negli Stati Uniti.



Nel 2005 Sledge fu inserito nella Rock and Roll Hall of Fame .