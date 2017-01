Addio a Debbie Reynolds, morta 2 giorni dopo la figlia: "Voglio stare con Carrie"

Troppo dolore dopo lʼaddio alla figlia, morta Debbie Reynolds 1 di 31 Italy Photo Press Italy Photo Press Troppo dolore dopo l'addio alla figlia, morta Debbie Reynolds La famosa attrice, interprete di "Cantando sotto la pioggia", aveva appena pianto la morte dell'adorata figlia Carrie Fisher 2 di 31 Italy Photo Press Italy Photo Press Troppo dolore dopo l'addio alla figlia, morta Debbie Reynolds La famosa attrice, interprete di "Cantando sotto la pioggia", aveva appena pianto la morte dell'adorata figlia Carrie Fisher 3 di 31 Ansa Ansa Troppo dolore dopo l'addio alla figlia, morta Debbie Reynolds La famosa attrice, interprete di "Cantando sotto la pioggia", aveva appena pianto la morte dell'adorata figlia Carrie Fisher 4 di 31 Ansa Ansa Troppo dolore dopo l'addio alla figlia, morta Debbie Reynolds La famosa attrice, interprete di "Cantando sotto la pioggia", aveva appena pianto la morte Lo stress per la morte della figlia ''era stato troppo forte'' ha detto ancora Fisher. Debbie Reynolds non aveva ancora 20 anni quando recitò da protagonista nel musical di Gene Kelly ''Cantando sotto la pioggia''.



Era rimasta celebre anche per il suo ruolo in un altro musical, ''The Unsinkable Molly Brown'' (''Voglio essere amata in un letto d'ottone''), che le valse una nomination all'Oscar. Alla fine degli anni Cinquanta fece scalpore il suo divorzio dal cantante Eddie Fisher, che la lasciò per Elizabeth Taylor. Negli anni 70 era stata protagonista di una serie tv, "Ciao Debbie", trasmessa anche in Italia, mentre negli anni 90 si ricorda il suo ruolo in "In & Out", dove interpreta la madre di Kevin Kline, un professore che si scopre gay alle soglie del matrimonio. Sempre negli anni 90, era tornata alla televisione nella serie amatissima "Will & Grace", nella quale interpretava la mamma di Debra Messing.



Le ultime parole di Debbie Reynolds: ''Voglio stare con Carrie''. E poi è morta, ha infine detto il figlio Todd.