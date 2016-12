Ylenia Lucisano: "Vi canto l'attesa e la fiducia"

12:28 - "Piccolo Universo" è il disco d'esordio di Ylenia Lucisano a cui hanno collaborato i cantautori Pacifico e Daniele Ronda (entrambi autori di un testo) a la pianista Giulia Mazzoni. Dieci brani che hanno come comune denominatore il concetto di attesa, come spiega la cantante a Tgcom24: "L'attesa per me è sinonimo di fiducia".

Cosa c'è nel Piccolo Universo di Ylenia?

Come il grande universo, anche il nostro piccolo universo è infinito e pieno di cose da scoprire e da capire. Il mio universo lo racconto attraverso le canzoni e per entrare in contatto con esso mi libero dai pregiudizi e dalle critiche per dare spazio ai sentimenti primordiali, quelli che abbiamo da bambini e con il passare del tempo tendiamo a dimenticare rischiando di perdere la nostra unicità e la nostra identità.



Qual è il filo rosso che lega tutti i brani?

In tutti i brani parlo di aspettative, attese nevrotiche di piaceri e sensazioni. Ma l’attesa del piacere è essa stessa il piacere ecco perché io amo vivere nell’ attesa pensando con grande fiducia che tutto ciò che desidero arriverà... Non a caso il brano piccolo universo è un inno alla fiducia!



Come è nata la collaborazione con Pacifico e Ronda?

Ho sempre amato Pacifico per le sue canzoni e il suo essere elegante e raffinato, per me era un sogno già solo fargli ascoltare qualche mio pezzo, poi quando ho saputo che aveva scritto un testo per una mia melodia mi sono sentita al settimo cielo!!! Con Daniele invece è nata prima un bella amicizia, il suo ultimo disco "La Rivoluzione" uscito da poco mi è piaciuto tantissimo, gli ho chiesto se aveva voglia di collaborare nel disco e mi ha sorpreso donandomi il brano “Riscoprirmi”.



Cosa vorresti che il pubblico apprezzasse della tua musica?

Le mie canzoni sono dirette, accessibili a tutti mantenendo allo stesso tempo un velo di mistero, di impalpabilità. Inoltre è un disco fatto di speranze e messaggi che invitano l’ascoltatore a rivalutare le tradizioni e rispettare le proprie origini



Tenterai Sanremo il prossimo anno?

Certamente, sogno da sempre di calcare quel palco, ho tentato per svariati anni ma questa volta mi sento davvero pronta.



Ylenia Lucisano l’11 luglio sarà in concerto nella storica Villa Rufolo in occasione del Ravello Festival (che si svolgerà dal 21 giugno al 20 settembre nella splendida cittadina di Ravello, nel cuore della costiera amalfitana), prima e dopo terrà concerti in tutta Italia.



Questa la tracklist dell’album: “Piccolo Universo” (testo di Pacifico), “A Mot e Luna”, “Ti odio e ti amo”, “Riscoprirmi” (testo di Daniele Ronda), “Jett ‘U Sal”, “Il silenzio della neve”, “Come Marilyn Monroe”, “Davanti allo specchio”, “Movt Movt”, ”Un angelo senza nome” (featuring Giulia Mazzoni).