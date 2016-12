18 settembre 2014 Whitney Houston, la sua indimenticabile voce rivivrà a Natale Per il mercato natalizio esce il 10 novembre "Whitney Houston Live: Her Greatest Performances", una raccolta delle più belle esibizioni del vivo della diva Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:33 - E' morta l'11 febbraio Whitney Houston, una delle voci più belle della musica mondiale. Per il mercato natalizio la famiglia e la sua etichetta discografica hanno deciso di pubblicare il 10 novembre "Whitney Houston Live: Her Greatest Performances", il cd e cd/dvd che raccolgono le performance della diva. Il materiale sia audio che video è stato completamente restaurato e rimasterizzato.

"Whitney Houston Live: Her Greatest Performances" è un viaggio attraverso la carriera di Whitney Houston: dal debutto al Merv Griffin Show nel 1983 come ragazzina prodigio, in cui interpretò “Home” tratta da "The Wiz" basato sulla storia de "Il meraviglioso mago di Oz", alla performance del 2009 di “I Didn’t Know My Own Strength” da "Oprah Winfrey Show".



Con 6 Grammy Awards, 2 Emmy Awards, 16 Billboard Music Awards, 22 American Music Awards (ad oggi il record di American Music Awards mai vinti da una voce femminile), e 170 milioni di album, singoli e video venduti in tutto il mondo, Whitney Houston è stata una vera icona della pop.