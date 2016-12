Victoria Beckham: "Non sarò mai più una Spice Girl"

09:39 - Si gode il maritino David Beckham e non ha nessuna intenzione di tornare a cantare con le Spice Girls. Riecco Victoria Beckham, gambe in bella vista, mentre ammicca in costume sulla cover di "Vanity Fair" Italia. L'ex popostar infrange le speranze dei fan che dopo vent'anni speravano ancora di vedere riunito il quintetto pop: "A volte devi capire quando arriva l'ora di abbandonare la festa".

"Non lo farò mai più - assicura Victoria - Cantare all'Olimpiade è stato un incredibile onore. Sono stata fiera di averlo fatto. Quello è stato il momento perfetto per dire: fantastico, grazie a tutti, ma basta così". La sua vera passione oggi è la moda, un nesso tra la sua professione passata e quella attuale di stilista: "Le Spice Girls hanno avuto successo perché celebravano le donne, che in fondo è quello che faccio ancora oggi".



La Beckham racconta infine l'emozione di aver visto suo marito David giocare l'ultima partita della sua ventennale carriera di calciatore, a maggio a Parigi: "Ho provato grandissima emozione e grande orgoglio. David non potrebbe essersi dato di più allo sport. Per anni lo abbiamo condiviso – in un certo senso lo condividiamo ancora – con tanti suoi fan. E' bello, adesso, averlo a casa".