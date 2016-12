09:30 - Red carpet da urlo per Vanessa Hudgens che a Los Angeles ha sfoggiato un abito dalla scollatura vertiginosa. L'attrice ha "dimenticato" a casa il reggiseno e ha messo in mostra il décolleté davvero hot, che non lasciava nulla all'immaginazione. Insomma, della Gabriella Montez di High School Musical non è rimasto più nulla.