Skye McCole Bartusiak, morta l'ex bimba prodigio de "Il Patriota"

17:38 - E' morta a soli 21 anni Skye McCole Bartusiak, l'attrice diventata famosa nel 2000 per aver interpretato la figlia di Mel Gibson nel film "Il patriota". Lo ha confermato la madre della giovane, precisando che a trovare il corpo della ragazza nella sua casa di Houston (Texas) è stato il fidanzato. Ancora da verificare le cause del decesso, ma si pensa ad una crisi epilettica.

La Bartusiak da bambina soffriva di epilessia e le crisi si erano manifestate nuovamente nei giorni scorsi, dopo diversi anni di assenza.



Oltre che nel kolossal storico "Il patriota", in cui interpretava la figlia di Mel Gibson, era apparsa sul grande schermo ne "Le regole della casa del sidro" e "Don't Say a Word". In tv aveva preso parte ad alcuni episodi di "Dr. House", "Lost" e si era guadagnata un ruolo ricorrente in "24".