Sergio Muniz canta tra surf e ukulele

08:50 - Sergio Muniz torna al suo primo amore, la musica, con il singolo "Body Surfing" in collaborazione con Jontom. I due si conoscono nel programma "Si può fare", in cui Jontom viene chiamato per insegnare la sua arte, l'ukulele, a personaggi del mondo dello spettacolo. Da lì è nata la collaborazione. Sergio si divida tra la musica e l'amore per la bimba che ha adottato: "Sono favorevole alle adozioni per i single e le coppie gay", dice a Tgcom24.

Cosa ti ha colpito di Jontom?

Non pensavo si potesse fare musica in quel modo solo con un ukulele. Poi ho scoperto che abbiamo gusti molto simili in fatto di musica.



Come è nato il brano?

"Body Surfing" nasce dalle dita e l'ukulele di Jontom e dai miei testi fatti di immaginazione e esperienze.



Qual è la particolarità del video che avete girato?

Questo video è stato messo insieme a pezzettini. Grazie alla tecnologia si può creare anche a distanza. Ci sono immagini di mezzo mondo, un po' mie e un po' di Jontom, poi il tutto l'ho concluso con immagini di Bonassola e Levanto in Liguria. Un vero prodotto self-made.



La musica sembra essere una delle tue passioni artistiche, hai anche qualche altro progetto nel cassetto?

La musica rimane sempre un hobby che tratto con molta serietà. Infatti questo Ep può essere scaricato gratuitamente sulla netlabel di YOUkulele, non ho mai pensato di poter vivere dalla vendita di dischi. Per me è un grandissimo piacere poter offrire qualcosa gratuitamente e se piace allora sono felice. I prossimi progetti sono, un film per il cinema di produzione indipendente a settembre e a ottobre si riprende la tournée teatrale di "Tres", commedia teatrale con Anna Galiena, Marina Masironi e Amanda Sandrelli con la regia di Chiara Noschese.



Ti aspettavi la vittoria di Maddalena Corvaglia a "Si può fare"?

Sì e penso sia una vittoria meritata. Ma sono molto contento del mio terzo posto. E' stata una bella esperienza, ho imparato tante cose.



Hai adottato una bimba pensi che in Italia la burocrazia sulle adozioni debba diventare ancora più semplice?

E' un tema del quale preferisco non parlare.



Sei favorevole alle adozioni per i single o coppie gay?

Sì sono favorevole a tutte due ma è una mia opinione. Rispetto anche le opinioni di tutti gli altri. Basta che ci sia amore e rispetto tra le persone.