Rocco Siffredi: "Cento donne in 10 ore"

15:52 - Rocco Siffredi a ruota libera al telefono con Edoardo Sylos Labini, direttore del ilgiornaleoff.it. Nonostante si dichiari ideatore della gangbang, e racconta di aver praticato il rough sex, di essere stato con tre donne anziane e di averlo fatto con 100 donne per 10 ore, si ritiene un affettuoso padre di famiglia e un buon marito.

Siffredi ricorda la collega Moana Pozzi come "una principessa triste, che faceva credere che le piacesse essere una pornostar, ma non le piaceva”. E dispensa qualche segreto per mantenere l'entusiasmo nella vita di coppia. E poi Rocco chiude scherzando: "C'è solo uno al mio livello: il Presidente. Silvietto è pazzesco, non molla mai!!".





Ascolta l'intervista completa su "Ilgiornaleoff.it"