Rihanna, bikini hot su uno yacht

12:51 - Dopo Capri è la volta delle Isole Eolie. Le vacanze italiane di Rihanna sono tutt'altro che finite e la cantante continua a regalare scatti hot dal suo profilo Twitter che condivide con i suoi fan. Eccola a bordo del suo mega yacht mentre degusta un bicchiere di vino: abbronzatura al top, mini bikini e gambe aperte. La popstar non si smentisce mai.

RiRi si sta davvero rilassando in Italia come testimoniano gli scatti che pubblica continuamente sui social. D'altronde, se i paparazzi non riescono a raggiungerla, è la stessa cantante a regalare le immagini private. Che però non sono solo all'insegna della provocazione. Come una turista qualsiasi la star delle Barbados infatti si emoziona a Stromboli davanti al vulcano in eruzione e si fa un selfie. E' l'Italia, bellezza.