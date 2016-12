Richard Gere: "Il sesso? Meglio se accompagnato dall'amore"

09:23 - Richard Gere è il super ospite del Giffoni Experience. Migliaia di fan lo hanno atteso per ore sotto la pioggia, ma quando la star di Hollywood è arrivata al Festival per incontrare i giovani giurati è uscito il sole. L'attore parla delle sue ultime pellicole, da "Time out of Mind" in cui interpreta un clochard: "Racconto il processo che porta a diventare homeless", a "Lancillotto": "C'è tanto sesso, ma è meglio se accompagnato dall'amore".

"Ovviamente il viaggio personale del clochard per avere ancora un collegamento con la vita sociale - spiega Richard - Quando ho avuto la sceneggiatura 8 anni fa mi sono posto il problema di come rendere al meglio il mondo degli homeless. Mi sono messo in contatto con un'associazione che si occupa della loro cura. E credo che New York sia l'unica città al mondo in cui, per legge, ogni persona debba avere un letto dove dormire".



"Time out of Mind" sarà presentato a Toronto e Gere spera che "venga poi al Festival di Roma, ci tengo a dire che la sceneggiatura è stata scritta 25 anni fa. Non c'è uno stretto collegamento con la situazione attuale, evidentemente sono le condizioni generali che non sono cambiate molto".



Sul Giffoni e l'Italia dice: "Sono davvero felicissimo di essere qui. Io prendo ogni occasione utile per venire in Italia, ho molti amici qui, sono venuto qui con mio figlio Homer e un suo caro amico, adoro la costiera amalfitana. Sono contento di essere qui per la prima volta, al Festival di Giffoni dove si realizza una cosa straordinaria. Le relazioni che si stringono qui avranno poi delle conseguenze per tutto il pianeta".



A chi gli chiede se è mai sceso a compromessi l'attore risponde: "No ovviamente. Noi dobbiamo solo venire a patti con i nostri demoni. Non so perché, ma tutti pensano che Hollywood sia un mostro, ma e' solo un posto dove si fanno film, belli o brutti, dipende". Quanto al sesso e alla violenza nei film risponde: "Siete giovani. Ed è ancora meglio se il sesso è accompagnato dall'amore. Ma la verità è che i film pieni di violenza sono una risposta al mercato. Se il pubblico non li chiederà, l'industria non li farà più".