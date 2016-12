Neil Young divorzia dopo 36 anni

11:08 - Neil Young (68 anni) e la moglie Pegi (61) si separano dopo ben 36 anni di matrimonio. Secondo quanto riferisce la rivista "Rolling Stone", Young ha presentato istanza di divorzio presso il tribunale di San Matteo (California) lo scorso 29 luglio, mentre l'udienza è stata fissata per il 12 dicembre. Fin dagli anni Sessanta Pegi ha ispirato il cantautore nelle sue ballad più celebri come "Unknown Legend" e "Once an Angel".

I due hanno tre figli: due nati dal loro matrimonio e un altro da una precedente relazione di Young con l'attrice Carrie Snodgress. Il figlio Ben ha una paralisi cerebrale, mentre la figlia Amber soffre di epilessia, cosa che li aveva spinti a farsi promotori di "The Bridge School", un'organizzazione che si occupa di bambini con gravi menomazioni fisiche e di linguaggio.