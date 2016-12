Mtv Movie Awards: Jennifer Aniston trionfa per il miglior bacio "affollato"

21:05 - E' Jennifer Aniston la miglior baciatrice del 2014. L'attrice ha infatti conquistato la statuetta per il miglior bacio agli Mtv Movie Awards grazie al ménage à trois con Emma Roberts e Will Poutler. In "Come ti spaccio la famiglia" insegna a due teen-ager la tecnica del bacio, con tanto di dimostrazione pratica. Il tenero ciak ha battuto anche la scena hot di James Franco, che in "Spring Breakers" finisce tra Ashley Benson e Vanessa Hudgens.

"Hunger Games: La ragazza di fuoco" si è invece aggiudicato il titolo di miglior film dell'anno, trionfando anche nelle categorie miglior attore con il biondino Josh Hutcherson e miglior attrice, grazie al premio Oscar Jennifer Lawrence.



Durante la premiazione non sono mancati i momenti "caldi", come Zac Efron che ha rispettato la promessa fatta alle fan e si è spogliato sul palco. Ad aiutarlo nello strip-tease improvvisato Rita Ora, che gli ha letteralmente strappato di dosso la camicia. Ad incendiare il palco del Nokia Theatre ci hanno pensato Rihanna ed Eminem, protagonisti di un duetto adrenalinico sulle note di "Monster".



Sorprese anche sul red carpet dove Rita Ora ha incantato i fotografi con una scollatura vertiginosa. La sfida è stata raccolta dall'altra regina della musica, Rihanna, che sul tappeto rosso ha sfoggiato una vestaglietta bianca semi-aperta ad altissimo tasso erotico.