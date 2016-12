7 maggio 2014 Mina svela il suo magico mondo tra televisione e musica Medley, rarità e brani storici in un prezioso cofanetto con cd e dvd Tweet google 0 Invia ad un amico

16:36 - Mina nei medley di "Canzonissima '68", di "Studio Uno '66", dalle varie edizioni di "Senza Rete" come da "Teatro 10" ed altri programmi, lungo un elenco di oltre 50 titoli rivivono nel prezioso confanetto composto dal cd e dvd "I miei preferiti - Mina Gli anni Rai" (prodotto da GSU e distribuito da Artist First).

Mina in persona ha selezionato tutto il materiale, vagliandolo nella quantità delle sue esibizioni televisive finora mai pubblicate. Nel dvd sono presenti esibizioni storiche come "Grande, grande grande", "Il cielo in una stanza", "Brava", "E se domani", "Nessuno" ma anche evergreen come "Georgia On My Mind", "Night And Day"e "Someday" fino a "Insesatez". E poi Battisti, De André, Kurt Weill e chicche come "Folle banderuola" e "Chihuahua". In più una serie di duetti con Giorgio Gaber, Ugo Tognazzi, Caterina Valente, Vittorio De Sica, Luciano Salce, Totò, Giancarlo Giannini, Astor Piazzolla, Franco Cerri, Renato Rascel e Lelio Luttazzi.



Sul cd ci sono i medley eseguiti a "Teatro 10", "Musica da sera", "Studio Uno" e quello con Giorgio Albertazzi voce recitante di "Notte di speranza" insieme a titoli come "Io vivrò senza te", "Grande grande grande", "Un colpo al cuore", "Amor mio", "La voce del silenzio" e "Insieme".