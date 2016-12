Miley Cyrus stavolta mostra il seno

15:14 - Ci risiamo. Miley Cyrus è davvero incorreggibile. Ha già fatto vedere tutto e di più, tanto che ora l'ennesimo topless su Instagram quasi non fa più notizia. Da quando l'ex ragazza Disney ha mostrato al mondo il suo lato trasgressivo è stata al centro di mille polemiche. Ma lei, come ha confessato in una recente intervista al magazine americano "Elle", non si scompone: "Dicono che contribuisco a degradare il ruolo delle donne ma non è così".

"Un rapper può afferrarsi il ‘cavallo’ tutti i giorni e dire quello che vuole ma nessuno ne parla – si è lamentata Miley - Ma se sono io a fare una cosa del genere e ad avere delle ragazze sexy intorno a me tutti dicono che contribuisco a degradare il ruolo delle donne. Sono una donna e dovrei essere in grado di avere delle donne intorno. Spero di essere parte di un'evoluzione...".



La Cyrus ha ricordato anche il periodo buio, di depressione, legato alla fine della storia d'amore con Liam Hemsworth: "I miei fan sanno che in passato ho dovuto fare i conti con la depressione e mi sono stati di grande aiuto per superarla. Questo mi ha dato uno scopo, una ragione per svegliarmi al mattino che è molto più grande di mettere qualche piuma sui miei vestiti".