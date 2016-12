Miley Cyrus, sideboob da star

15:49 - Vestitino bianco trasparente, scollatissimo sulla schiena, con tanto di sideboob. Miley Cyrus regala un altro selfie piccante su Instagram. Il suo Bangerz Tour sta per ripartire e la popstar scalda i fan postando una serie di foto in cui ammicca sotto le lenzuola, fa la solita linguaccia e tanto per cambiare mostra il seno. Davvero incorreggibile...

Solo qualche giorno fa Miley aveva postato una foto in cui si tatuava con l'amico Cheyne Thomas. Una presenza importante nella vita della Cyrus, tanto che lo ha nominato suo assistente personale dopo averlo "scoperto" da Starbucks. Adesso i due sono inseparabili. E la cantante gli ha anche trovato un nomignolo: "Biew biew", il suo best friend forever.