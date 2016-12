24 giugno 2014 Michael Jackson è ancora il re del pop a cinque anni dalla morte Il talentuoso artista è morto il 25 giugno 2009 per overdose di farmaci Tweet google 0 Invia ad un amico

09:20 - Il 25 giugno 2009 si spegneva uno dei talenti più grandi che la storia della musica abbia avuto. Michael Jackson è stato trovato morto, aveva quasi 50 anni, sul letto ucciso da overdose di farmaci somministrati per errore dal medico personale Conrad Murray, poi riconosciuto colpevole di omicidio colposo involontario. Dopo 5 anni il mito del re del pop è più vivo che mai dalle classifiche piene di suoi cd ai ricordi di fan, amici e parenti.

Insomma la vita di Michael Jackson è sempre stata sotto i riflettori sin da quando aveva cinque anni come leader del gruppo Jackson Five, poi la carriera da solista e i numerosi premi vinti come gli 8 Grammy musicali e il successo dell'album "Thriller" ad oggi il più venduto della storia della musica. La cavalcata di Michael è stata inarrestabile fino a quando i primi rumors su presunti abusi su minori ha iniziato ad offuscare la sua stella. Ma i fatti sono fatti e il 13 giugno 2005 il re del pop viene assolto dall'accusa. Da quel momento la vita di Jackson è stata difficile e complicata, dovuto anche dalla pressione dei media nei suoi confronti sempre alla caccia di particolari scabrosi sulla sua vita, sui suoi interventi di chirurgia estetica, sui rapporti difficili familiari. Però è grazie ai suoi tre figli se Michael ha trovato un po' di serenità. Il primo a nascere nel 1997 è stato Prince Michael Jackson, avuto dalla moglie Deborah Jeanne Rowe che l'hanno successivo ha partorito Paris Michael Katherine Jackson. Nel 2002 è nato Prince Michael Jackson II ma da una madre surrogata.



E anche sui figli sono nate maldicenze e miti caduti nel vortice della stampa scandalistica fino quasi a escludere che fosse proprio il cantante il padre. Poco prima di morire Michael Jackson aveva annunciato il suo ritorno alle scene con "This Is It" ed erano già in corso le prove per lo show che sarebbe dovuto partire a Londra a luglio. La testimonianza di quel lavoro e della passione che Jacko ci stava mettendo per non deludere le aspettative è raccolta nelle immagini del documentario "Michael Jackson's This Is It". Per onorare la memoria di Michael dopo cinque anni, il Presidente e Amministratore Delegato di Epic Records L.A. Reid con alcuni produttori ha ripescato otto brani inediti dall'archivio del re del pop per pubblicarli in un album. "Xscape" svetta ancora oggi nelle classifiche degli album nel mondo. A testimonianza che il re del pop è ancora tra noi.