Megan Fox: "Quella volta che mio figlio mi ha fatto la pipì addosso"

14:57 - Megan Fox è stata la superstar al Comic Con di San Diego, la convention mondiale dedicata al cinema e ai fumetti. Durante la presentazione del suo film "Teenage Mutant Ninja Turtles", la star del cinema ha rivelato un aneddoto privato: "Un pomeriggio stavo badando ai miei due figli, Bodhi e Noah. Mentre parlavo con mia sorella, Bodhi mi ha fatto la pipì addosso. Ero stanca per asciugarmi e ho continuato a parlare tranquillamente".

Quel giorno il marito Brian Austin Green era malato dunque l'attrice era da sola a gestire l'irruenza dei due figli. "Ho controllato che Bodhi non avesse il pannolino bagnato - ha concluso - e ho continuato a parlare tranquillamente, non ce la facevo ad alzarmi per asciugarmi. Una volta che poi i vestiti erano asciutti mi sono cambiata". Così come se nulla fosse accaduto...