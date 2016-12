Marco Sbarbati, debutto in italiano con "Se"

09:13 - Notato inizialmente da Lucio Dalla mentre suonava in Piazza Maggiore a Bologna, Marco Sbarbati ha proseguito il suo percorso artistico attraverso il Web, grazie al quale è riuscito a far ascoltare le sue canzoni a Caterina Caselli. "Se" è il nuovo singolo del cantautore marchigiano totalmente in italiano, un vero e proprio debutto.

"Se è una canzone che parla di un viaggio mentale, del notare una persona mai vista prima e in un istante immaginare possibili futuri con lei - racconta Marco - In momenti come questi la nostra fantasia corre veloce, tante immagini scorrono davanti ai nostri occhi mentre l'adrenalina scorre nelle vene. Allo stesso tempo però, insieme alla bellezza dell'immaginare, si accostano dei pensieri che ci riportano un po' alla realtà, come per esempio quando temiamo un rifiuto. Citando il grande Guccini, la fantasia può portare male se non si conosce bene come domarla".