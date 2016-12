Lenny Kravitz a tutto sesso

09:31 - A tre anni di distanza dall'ultimo disco "Black and White America", Lenny Kravitz torna alla musica. Dopo il primo singolo "The Chamber" arriva "Sex" che anticipa la nuova fatica discografica "Strut", in uscita il 23 settembre. La cover del nuovo brano lascia ben poco spazio all'immaginazione: uno scatto in bianco e nero del ventre della popstar che indossa pantaloni attillati di pelle.

E c'è chi dice che è un omaggio alla celebre copertina dell'album dei Rolling Stones "Sticky Fingers" del 1971. In Italia Lenny Kravitz è atteso per l'unico concerto nel nostro Paese al MediolanumForum di Assago (Milano) il 10 novembre.