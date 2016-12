Laura Pausini: "Non ero nuda sul palco!"

19:05 - "Basta, avete vinto, non reggo più a non commentare la notizia del Perù. Prima di tutto NON ero nuda, come leggo ormai ovunque, ma è stato un incidente che mi fa molto vergognare", con queste parole Laura Pausini spiega Facebook cos'è successo quando si è coperta con l'accappatoio, scivolato un po' troppo, con l'ormai famosa battuta: "Ce l'ho come tutte le altre!". All'origine di tutto un problema con l'ultimo abito di scena difettoso.

"Non mi sono mai trovata in questa situazione nonostante io chiuda sempre i miei concerti in accappatoio e sia sempre coperta. - racconta Laura - Questa volta c'è stato un piccolo problema, il vestito che indosso nel finale si è rotto e ho potuto mettere solo l'accappatoio nel camerino dietro al palco. Ma ripeto, NON ero nuda".



E poi continua: "La cosa che mi fa più impressione è che una cosa del genere abbia avuto un risalto così grande, con parole veramente fuori luogo, in un momento dove ci si dovrebbe concentrare a parlare di argomenti molto più importanti. E' incommentabile poi chi definisce questo momento di grande imbarazzo per me, come una strategia marketing, come se ne avessi bisogno e non fossi già troppo esposta. Siete ridicoli. Forse vi dimenticate che da 20 anni faccio questo mestiere e non ho mai avuto una caduta. Probabilmente questo vi infastidisce... Davvero, parliamo di cose serie e con me parliamo di musica, perché io quello faccio, da sempre...e che io ce l'abbia come tutte sinceramente non è una gran novità per nessuno. Ho chiuso con una battuta per sdrammatizzare un momento che mi aveva davvero trovata impreparata".



"Ora trovo magliette con la mia frase, hashtag mondiali e di tutto e di più. - continua Laura - Inizierò a riderci sopra, a scherzarci anche io, magari mi metterò la maglietta per sdrammatizzare, ma basta davvero, non è il caso di farne una questione di Stato. Purtroppo le vere notizie riguardano stragi di bambini in Paesi che meritano un aiuto e non dovrebbero concentrarsi sulla Pausini in Perù che poi in realtà canta da 20 anni e vince premi ma riceve più attenzione per un accappatoio che si apre al vento piuttosto che per ciò che fa da sempre nello stesso modo e con amore".