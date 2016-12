Lady Gaga sul palco con un pene gigante

15:59 - Non fa in tempo a placare le polemiche per aver mostrato un capezzolo involontariamente (?) in volo, che subito dopo Lady Gaga si presenta allo Staples Center di Los Angeles con un enorme pene gonfiabile sul palco. A dire il vero prima di lei ci aveva pensato l'altrettanto provocante collega Miley Cyrus: che si sia presa d'invidia?

Il fallo è comparso durante l'esecuzione del brano "Venus". La popstar ci ha ballato intorno in bikini alternando movenze sexy a sorrisi maliziosi. Poi, per non lasciare cadere nel vuoto la provocazione, ha postato sul suo Instagram la foto. Ricevendo subito migliaia e migliaia di "mi piace".