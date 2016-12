Lady Gaga prova a rinascere tra swing e Tony Bennett

13:37 - A meno di un anno da "ArtPop" che ha deluso le aspettative anche di Lady Gaga, ecco che la cantante prova a reinventarsi a ritmo jazz con Tony Bennett. L'album "Cheek To Cheek", trainato dal singolo "Anything Goes" di Cole Porter, uscirà il 23 settembre. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2011 ad un Gala di New York. Bennett ha chiesto a Lady Gaga di duettare per "Duets II" ed è nato così "The Lady is A Tramp".

"Cheek To Cheek" conterrà classici standard jazz cantati da Lady Gaga e Tony Bennett in duetto e performance soliste: da "It Don’t Mean A Thing (If It Ain’t Got That Swing)” a "Sophisticated Lady" passando per "Lush Life" e il brano che dà il titolo al disco "Cheek To Cheek".



"Cheek To Cheek è nato in modo naturale dal rapporto di amicizia costruito in questi anni tra me e Tony, una collaborazione sincera. - spiega Lady Gaga - Era importante per Tony che questo fosse un disco jazz. Ho cantato musica jazz sin da quando ero bambina e volevo davvero dimostrare questo mio lato. Abbiamo fatto un album di standard jazz ma con un twist moderno”.



"Ho cantato le canzoni del Great American Songbook per tutta la mia carriera costruendo con fatica un ponte tra pop e jazz music. - aggiunge Bennett - Produrre questo disco con Lady Gaga è stata una esperienza bellissima, lei è una cantante fantastica e spero che tutti i suoi fan abbracceranno questa musica e si lasceranno andare allo swing".



Registrato a New York, la lavorazione dell'album è durata circa 1 anno, tempo necessario per riunire in studio sia i due artisti principali sia i membri del quartetto di Bennett Mike Renzi, Gray Sargent, Harold Jones e Marshall Wood a cui si è aggiunto il pianista Tom Lanier. Il trombettista jazz Brian Newman, amico e collega di lungo corso di Lady Gaga appare nel disco insieme al suo quintetto jazz di New York. Il disco vanta la presenza anche di jazzisti come Joe Lovano (sax tenore) e il flautista recentemente scomparso Paul Horn.