Katy Perry si rilassa con l'agopuntura

11:20 - Dietro le quinte del concerto a Montreal, Katy Perry si concede un momento rilassante con l'agopuntura. La tensione è tanta per la popstar che su Instagram posta una foto, a testa in giù, con gli aghi che puntellano testa, collo e schiena. D'altronde proprio recentemente la cantante ha ammesso in una intervista a "Cosmopolitan" che prima di uno show nessuno è autorizzato a rivolgerle la parola.

"Nervosa prima di un'esibizione? A volte vorrei dei betabloccanti - racconta Katy -. Prima di salire sul palco penso che devo affrontarlo. Non posso deludere queste persone e non posso tradire me stessa. Mi è stata data una grande opportunità e ci sono 500 stronze pronte a staccarmi le extension dalla testa se non faccio il mio show". La Perry ha il terrore delle foto da sotto il palco: "Quando mi esibisco sono nervosa al pensiero che i paparazzi mi facciano strane foto sotto la gonna con rimi piani sulle cosce".