Jennifer Lopez: "Voglio risposarmi"

09:45 - Non c'è tre senza quattro. Jennifer Lopez ha una passione per la vita coniugale e dopo ben tre matrimoni andati in fumo, ora che è tornata di nuovo single, assicura che è pronta a mettere di nuovo la fede al dito. "Vorrei sposarmi di nuovo - ha detto durante il talk show 'Chelsea Lately' - Mi piace vivere all'interno di un matrimonio. Io non so essere una di quelle single che passano da un uomo all'altro, non fa per me".

La prima volta è stata con il cameriere cubano Ojani Noa: una sorta di colpo di fulmine che li portò subito all'altare nel 1997. Ma le nozze durarono poco, perché dopo quasi neanche un anno la popstar chiese il divorzio. Nel 2001 è toccato al ballerino Cris Judd, lasciato due anni dopo per il cantante Marc Anthony.



La storia della sua vita, coronata con due figli (i gemellini Max ed Emme) e finita nel 2011 dopo 7 anni. Adesso la Lopez si professa di nuovo single, anche se i tabloid Usa sono pronti a giurare che il suo cuore batte per un alltro ballerino, Maksim Chmerkovskiy, di "Dancing with the Stars". Sarà lui il prossimo "fortunato"?