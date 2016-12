Jennifer Lopez: "Non amo restare single"

08:45 - Dopo il matrimonio con Marc Anthony, il fidanzamento con Casper Smart. Jennifer Lopez crede davvero nell'amore e non riesce a star da sola per molto tempo, come ha ammesso in una intervista a "InStyle". "Non amo restare single - dice -. Non ce la faccio e non riesco a combattere questa cosa con me stessa. Devo capire perché non mi piace, perché non riesco a star senza nessuno".

"In passato l'amore per me ha significato tutto, certo mi rimane ancora da attuare e da realizzare alcuni sogni ma ormai cerco di non sforzarmi più. - conclude - Non credo più nelle fiabe e ho allontanato il mio ideale di storia perfetta. Ora non ci sono regole, ci sono tanti tipi di felicità".