Fedez, il rapper pazzo della sua Giulia: "Facciamo sesso tutto il giorno"

12:57 - Momento d'oro per Fedez che, oltre ai successi lavorativi, da un anno è pazzo d'amore per la sua Giulia. "E' bellissima, sono stato io a provarci: eravamo in un locale e mi sono avvicinato, forte della mia notorietà, ma lei mi ha respinto - ha svelato il rapper a 'Chi' - Sono tornato a casa e l'ho cercata su Facebook e dopo un anno eccoci qui. Conviviamo e facciamo sesso tutto il giorno, avrei bisogno di un calmante".

La coppia sembra avere già grandi progetti in ballo, anche se di matrimonio il rapper non ne vuole sentir parlare: "Non la sposerò mai in chiesa, ma so che lei è quella giusta e forse faremo dei figli. Non ha mai cercato in me la scalata all'oro, se dovessi rimanere senza niente so che lei rimarrebbe al mio fianco"



Anche sul fronte carriera le cose vanno a gonfie vele per Fedez. Sarà giudice a "X Factor", mentre a settembre esce il suo nuovo album e anticipa che "ci sarà anche Francesca Michielin e J-Ax, oltre a tante voci del panorama italiano". Prosegue intanto con la sua attività di talent scout, insieme al suo manager ed al collega J-Ax: "Produciamo musica e lavoriamo molto sul web. Finanziamo artisti a fondo perduto, cosa che le etichette non fanno. Li lanciamo sul web e vediamo cosa succede".



Dopo avercela fatta, ora Fedez è pronto a guidare una nuova generazione di artisti: "I bambini di oggi sognano di fare i rapper. I 'sogni' sono cambiati. Genitori, se vostro figlio vi dice Papà, voglio scrivere e cantare, dategli un'opportunità"