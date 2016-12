Elvis Presley, nell'anniversario della morte all'asta i cimeli del re del rock

13:37 - Sono passati 37 anni da quando Elvis se n'è andato, a soli 42 anni per un attacco cardiaco, ma l'icona del rock è stata resa immortale dai migliaia di fan che ogni anno si recano in pellegrinaggio nella residenza di Graceland, a Menphis. Quest'anno la villa ha aperto le porte per ospitare un'eccezionale asta dei cimeli. Tra i pezzi da collezione il certificato di matrimonio e il pendolo a forma di leone, che indossò durante l'incontro con Nixon nel 1970.

Ogni anno sono migliaia gli ammiratori che si recano in pellegrinaggio nella sua residenza di Graceland, a Menphis, dove morì a 42 anni in seguito ad un arresto cardiaco. Ogni 16 agosto una lunga fiaccolata invade la cittadina del Tennessee per tenere vivo il ricordo di Elvis.



Quest'anno, però, i fan più appassionati (e danarosi) potranno portarsi a casa un pezzetto del loro mito. Sono infatti stati messi all'asta alcuni cimeli del re del rock tra cui: la Cadillac Seville del 1977, l'ultima guidata da Presley prima di morire, la chitarra Martin D-28 che regalò alla sua guardia del corpo e la copia della sceneggiatura del film "Love Me Tender". Tra gli altri memorabilia di spicco ci sono la tessera della biblioteca, il contratto che siglò nel 1969 per una serie di concerti a Las Vegas, il certificato di matrimonio e un pendente in oro diciotto carati a forma di leone, indossato per l'incontro con Nixon nel 1970.



Per l'occasione è stato anche inaugurato a Manphis "The Guest House at Graceland", hotel di lusso con 450 stanze, costato ben 70 milioni di dollari. Gli ammiratori, attraverso una serie di incontri, potranno poi stringere la mano alle persone che hanno condiviso alcuni momenti con Elvis: amici, colleghi, parenti e soprattutto la moglie Priscilla Presley, che restò al suo fianco dal 1967 al 1973.