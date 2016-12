8 agosto 2014 Dear Jack, fenomeno dell'estate Tornano per la settima volta al vertice della classifica degli album più venduti e il tour nei palazzetti si arricchisce di nuove date anche al pomeriggio Tweet google 0 Invia ad un amico

08:33 - I Dear Jack non si fermano più dopo il secondo posto ad "Amici" e il premio della critica. "Domani è un altro film - Prima parte" è tornato al vertice della classifica dei cd più venduti per la settimana volta ed è il disco più venduto in Italia nel primo semestre del 2014 con oltre 100mila copie. Polverizzati 30mila biglietti in pochi giorni per il tour che parte il 4 ottobre e in alcune tappe sono stati raddoppiati gli show con le pomeridiane.

I Dear Jack hanno infatti annunciato altre 7 date per il "Domani è un altro film - Il tour", organizzato e prodotto da F&P Group e Baraonda, che li vedrà esibirsi la domenica alle 18. Le date in questione sono: 5 ottobre all'Unipol Arena di Bologna, 12 ottobre al Pala Evangelisti Perugia, 19 ottobre al Pala Sele di Eboli, il 16 novembre al Pala Terdoppio di Novara, il 30 novembre al 105 Stadium di Rimini, il 7 dicembre al Pala EIB di Brescia e infine il 21 dicembre alla Fiera di Padova (padiglione 7). Questi sono gli spettacoli live che si aggiungono a quelli già precedentemente annunciati (per tutte le info: www.fepgroup.it).

Tra le varie iniziative pensate per i fan della band c'è la possibilità di incontrare i ragazzi acquistando all'interno del palazzetto una copia dell’album “Domani è un altro film – Prima parte”. Sarà consegnato un pass per poter incontrare i beniamini e farsi autografare il poster contenuto all'interno del disco.