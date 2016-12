14 agosto 2014 Da Jovanotti a Venditti, per i big della musica un agosto di lavoro Mentre, tempo permettendo, molti sono impegnati a postare foto di spiagge, mare e abbuffate, gli artisti sono in tournée o impegnati a chiudere gli album in uscita Tweet google 0 Invia ad un amico

15:56 - Estate di mare, di sole, di vacanze. Ma non per tutti. Se molti postano sui social network le foto dei propri piedi in ammollo, di grandi abbuffate in riva al mare o nei rifugi di montagna, nel mondo della musica parecchi artisti sono al lavoro. Da quelli impegnati in tournée a quelli che stanno ultimando gli ultimi ritocchi per il loro album di prossima uscita, fa Jovanotti ad Antonello Venditti.

Molti, moltissimi quelli impegnati nelle tournée estive, come Pino Daniele, Alessandra Amoroso, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Raphael Gualazzi, solo per citarne alcuni. Ma sono molti anche quelli che stanno mettendo le basi per i prossimi progetti. Il più produttivo in questo momento sembra essere Jovanotti. Dopo un periodo passato negli Stati Uniti è rientrato in Italia, nella sua Cortona, per chiudersi in studio. "Una versione molto spiaggiata (anche se sono chiuso in studio) de "la notte dei desideri" per voi!", ha scritto il cantante il 9 agosto su Facebook per augurare ai suoi fan una buona notte di San Lorenzo. Nei giorni scorsi aveva rivelato che il nuovo disco dovrebbe essere pronto in autunno inoltrato. "Sto scrivendo canzoni nel mio piccolo studio in casa qui a Cortona poi se tutto va bene faremo le prove al Girifalco. Spero che il mio lavoro sia pronto a novembre ma per ora è top secret anche per me...".



Il supertrio Niccolo Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, ha appena finito il lavoro di registrazione de "Il padrone della festa", che uscirà a settembre, ma i tre artisti, per la prima volta insieme, sono già pronti a rimettersi in moto per preparare il tour promozionale che oltre all'Italia toccherà anche alcune città europee.



Lavori in corso anche per Fiorella Mannoia che qualche giorno fa ha pubblicato qualche scatto mentre è in studio: "I miei musicisti so proprio belli", scrive la cantante sempre molto attiva sui social.



Laura Pausini, finita al centro dell'attenzione nei giorni scorsi per un accappatoio "malandrino" che durante un concerto ha lasciato vedere più di quello che la cantante avrebbe voluto, è volata in Messico per iniziare la nuova avventura televisiva con il talent "La vox Mexico", che prenderà il via ai primi di settembre. E in questi giorni è impegnata nel Paese sudamericano per la promozione del programma: insieme a lei sulle sedie girevoli dei giudici ci sarà anche Ricky Martin.



Le foto lo ritraggono in barca, "in un mare di pioggia con in testa canzoni", scrive lui, ma anche Antonello Venditti assicura i fan di essere al lavoro per il nuovo disco e promette nuove date per il "Ritorno al futuro" tour.