Claudia Cardinale prende a schiaffi una hostess a Parigi

13:54 - Claudia Cardinale prende a sberle e insulti una hostess che le chiede di spegnere la sigaretta. Questo l'incredibile siparietto che si è svolto nella sala d'attesa dell'aeroporto Orly di Parigi. Secondo quanto racconta la rivista Closer, l'attrice era in attesa dell'imabrco per le isole Mauritius e si stava rilassando quando la hostess di turno le ha chiesto di spegnere la sigaretta. Non l'avesse mai fatto...

La Cardinale, 76 anni, avrebbe dato proprio spettacolo. Quando l'assistente di volo di Air Mauritius le ha ricordato che il fumo è vietato nei luoghi pubblici, ha perso il sangue freddo e ha reagito in modo impulsivo, addirittura schiaffeggiando la hostess.



Immediato l'intervento della polizia, richiamata dal personale di terra. E così l'attrice è stata portata al commissariato dell'aeroporto, ma sarebbe stata rilasciata di lì a poco.