12:24 - Fuori programma un po' imbarazzante sul red carpet di "The Other Woman", il nuovo film con Kate Upton, Cameron Diaz e Leslie Mann. Quest'ultima ha giocato uno scherzetto a Cameron mettendole la mano sul sedere, il gesto ovviamente è stato immortalato dai paparazzi. La Diaz, ironica e simpatica come sempre, è scoppiata a ridere.