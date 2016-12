Barbra Streisand celebra se stessa con i migliori colleghi della musica mondiale

08:40 - Sul perché Barbra Streisand sia l'unica donna nella lista dei 10 artisti che hanno venduto di più di tutti i tempi ce lo dimostra l'ultimo disco "Partners". La cantante ha ripreso alcuni suoi successi, ma anche qualche cover, per duettare con i colleghi uomini più famosi nel mondo da Stevie Wonder a John Mayer, passando per Andrea Bocelli e Billy Joel. C'è anche un duetto emozionante col figlio Jason Gould.

Una voce sempre potente e cristallina, sound avvolgente e brani sapientemente riarrangiati dai produttori Babyface e Walter Afanasieff, due esponenti di spicco della musica americana e mondiale. Tra i tanti duetti, sono 17 nella versione deluxe e 12 in quella standard, spiccano “New York State Of Mind” con Billy Joel, “It Had To Be You” con Michael Bublé, “Come Rain Or Come Shine” con John Mayer e "People" con Stevie Wonder. L'incontro di voci di questi artisti con Barbra riesce a regalare una nuova veste a successi che hanno consentito all'interprete di conquistare lungo la sua carriera 51 dischi d'oro, 30 dischi di platino e 13 dischi di multiplatino.



Tra le sorprese si segnalano “How Deep Is The Ocean”, primo duetto di Barbra con il figlio Jason Gould a essere stato inciso in studio, e l'incontro virtuale con Elvis Presley sulla classicissima "Love Me Tender" e "I’ve Got A Crush On You" con Frank Sinatra (già presente nella raccolta "Duets" di Sinatra del 1993). Insomma "Partners" non si pone come operazione strettamente commerciale ma come un omaggio originale a una delle dive della musica mondiale che ha condiviso generosamente voce e arte con i più importanti colleghi uomini dai generi più diversi. Un album gradevolissimo all'ascolto e di altri tempi, come ormai non se ne fanno più.