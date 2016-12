27 luglio 2014 Anna Tatangelo, la "Muchacha" sexy ha travolto il Gay Village di Roma La cantante ha conquistato tutti con il nuovo singolo mentre il video supera il milione di visualizzazioni sul Web Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:39 - Per la prima volta ospite di una serata al Gay Village di Roma, Anna Tatangelo ha proposto al pubblico alcuni brani del suo repertorio. La serata si è aperta con "Occhio per Occhio" del 2013, reso famoso anche dal video in cui Anna era accompagnata da 60 ballerini con coreografie di Steve Lachance. Immancabile in scaletta "Il mio amico" e a chiudere il tormentone "Muchacha", il cui video ha superato il milione di visualizzazioni sul Web.