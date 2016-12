19 marzo 2014 Anastacia più carica che mai: "La doppia mastectomia non toglie il sex appeal" Ha divorziato, ha combattuto il cancro e il 6 maggio lancia il cd "Resurrection" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:17 - Anastacia dopo sei anni di silenzio pubblica il 6 maggio il nuovo disco "Resurrection", anticipato dal singolo "Stupid Little Things". Una e vera resurrezione per la star che ha avuto un cancro al seno a 34 anni e un secondo a 45. Nel frattempo ha anche divorziato ma la carica è sempre da leonessa: "La doppia mastectomia non toglie il sex appeal", dice a Vanity Fair. Anastacia sarà ospite al serale di "Amici", al via dal 29 marzo su Canale 5.

"Prima, per me, il cancro al seno era una malattia mortale - spiega la cantante - che capitava ai fumatori o per trasmissione genetica. Pensavo che a me non sarebbe mai capitato e, appena ascoltata la diagnosi, ho pensato che sarei morta. Oggi so che può capitare a tutti e che si può curare. E che, anche se non si può esattamente prevenire, si può prendere in tempo".



Ma non è tutto. Perché nella vita di Anastacia si è anche consumato un divorzio: "Non mi sono fatta mancare niente! Adesso sono single, ma mi vedo ogni tanto con qualcuno. La doppia mastectomia non toglie il sex appeal: vorrei dirlo a tutte le donne".