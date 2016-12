Al Bano al mare sfoggia la pancia

12:40 - Ora che con Romina Power ha ritrovato una "nuova armonia", Al Bano può finalmente rilassarsi lontano da tutti. Eccolo paparazzato da "Novella2000" a Positano dove il cantante 70enne si gode il meritato relax. Costume nero e girovita piuttosto lievitato, Al Bano non si cura della forma fisica e pensa solo al grande concerto in Italia, all'Arena di Verona, con l'ex moglie. La data è già fissata: 28 e 29 maggio del 2015. Il tempo per rimettersi in linea c'è.