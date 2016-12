"Thelma e Louise", Susan Sarandon: "Thelma si doveva salvare"

"Thelma e Louise" è diventato un cult anche grazie alla scelta coraggiosa di far morire le due protagoniste. A 25 anni di distanza dall'uscita del film, Susan Sarandon ha rivelato che Ridley Scott aveva pensato di cambiare il finale in corso d'opera e ricorda che le disse: "Tu sicuramente morirai, ma non sono sicuro circa il finale di Geena Davis. Potresti spingerla fuori dalla macchina prima di precipitare o cose simili".

Ridley Scott poi non cambiò più il finale, restando fedele alla sceneggiatura di Callie Khouri, che grazie al film vinse il Premio Oscar. La Sarandon ai microfoni di Entertainment Weekly ha ricordato anche il momento in cui lei e la Davis hanno girato la scena: "È stato davvero emozionante per me e credo per noi. Abbiamo avuto circa 20 minuti per girarla, e avevamo intenzioni di dirci addio a vicenda. E così, siamo arrivate alla meta!".