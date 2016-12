21 gennaio 2015 "Star Wars", ansia per Chewbacca: l'attore Peter Mayhew ricoverato per una polmonite Lo storico interprete della saga di fantascienza ha 70 anni ed è nel cast della nuova trilogia al cinema nel 2016 con il primo episodio "Il Risveglio della Forza" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:01 - Chewbacca è finito in ospedale. Peter Mayhew, il settantenne attore interprete del Wookiee di “Guerre Stellari”, è stato ricoverato per una polmonite. “Avrà un recupero completo e spera di essere dimesso entro pochi giorni”, ha fatto sapere la moglie con un messaggio sul web. La notizia della malattia di Mayhew si era diffusa dopo la mancata partecipazione alla presentazione di un fumetto in Texas, sabato scorso.

Il popolare attore britannico doveva essere presente a una tappa del tour promozionale del fumetto “Star Wars #1” della Marvel, insieme a Mike Quinn (il Nien Nunb de “Il ritorno dello Jedi”) e Margo Apostolos, che nel film interpretava un Ewok.



“I medici sono incredibilmente felici dei suoi miglioramenti”, ha fatto sapere la moglie di Mayhew, mentre l'entourage dell'attore ha ringraziato i fan per il sostegno ricevuto attraverso Twitter.



Mayhew è nel cast della nuova trilogia della saga, che sarà al cinema alla fine dell'anno negli Stati Uniti con il primo episodio “Star Wars: Il Risveglio della Forza”, in uscita in Italia il 5 gennaio 2016.